Небо закрыто: Орган гражданской авиации Молдовы сообщил о закрытии ряда полетных зон мира

Орган гражданской авиации (ОГА) Молдовы сообщил о закрытии ряда зон полётной информации из-за военной активности.
Полёты закрыты в направлении: Иран, Израиль, Ирак, южная часть Дамаска, Бахрейн, Доха, Кувейт.
В ближайшее время о закрытии воздушного пространства также могут объявить Иордания и ОАЭ.
В ведомстве подчёркивают: ситуация развивается динамично, и любые запланированные рейсы в этих направлениях могут быть существенно изменены как минимум в течение ближайших 72 часов.
