Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев поручил усилить меры безопасности в Казахстане из-за ситуации на Ближнем Востоке

АСТАНА, 28 фев — Sputnik. Акорда сообщает о том, что Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета Безопасности Гизату Нурдаулетову совместно с руководителями силовых ведомств и профильных министерств представить разработанный план принятия экстренных мер с учетом обострения ситуации вокруг Ирана и возможного появления признаков угроз стабильной обстановке в стране.

Источник: Sputnik.kz

«По поручению главы государства все силовые ведомства уже переведены на круглосуточный режим работы, в правительстве под кураторством министерства иностранных дел приступила к работе специальная мониторинговая группа. Акимам регионов поручено предусмотреть меры с учетом складывающейся на Ближнем Востоке ситуации», — говорится в сообщении.

Сегодня Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Также Трамп заявил, что будет очень опасно, бомбы будут падать повсюду.

Ранее Минобороны Израиля заявило, что ЦАХАЛ нанес превентивные удары по Ирану.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше