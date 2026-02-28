Токаев поручил усилить меры безопасности в Казахстане из-за ситуации на Ближнем Востоке

«По поручению главы государства все силовые ведомства уже переведены на круглосуточный режим работы, в правительстве под кураторством министерства иностранных дел приступила к работе специальная мониторинговая группа. Акимам регионов поручено предусмотреть меры с учетом складывающейся на Ближнем Востоке ситуации», — говорится в сообщении.
Сегодня Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Также Трамп заявил, что будет очень опасно, бомбы будут падать повсюду.
Ранее Минобороны Израиля заявило, что ЦАХАЛ нанес превентивные удары по Ирану.