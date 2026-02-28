Мэр Сочи назвал главную проблему для «все включено» в отелях

Формат пользуется спросом у российских туристов, особенно на фоне Турции и Египта. В пиковом сезоне 2025 года по системе «все включено» работали 19 сочинских отелей, в горном кластере несколько объектов тоже начали внедрение. Городские власти видят перспективы расширения. Малый гостиничный бизнес особенно страдает от ценовых скачков — долгосрочное планирование пакетов становится убыточным.