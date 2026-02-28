Лукашенко обратился к Ким Чен Ыну, сказав о непростой международной обстановке

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну, сообщила 28 февраля пресс-служба президента.
Белорусский лидер поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на должность генерального секретаря Трудовой партии Кореи и оценил результаты его руководства.
— Успешное проведение девятого съезда свидетельствует об отличных результатах вашей руководящей деятельности, подтверждает единство партии и корейского народа, а также решительную направленность на дальнейшее развитие сильного и самостоятельного государства, — сказал он в поздравлении.
Также Лукашенко сказал, что уверен в том, что благодаря принятым по результатам съезда решениям будут созданы дополнительные условия, которые поспособствуют ускорению темпов социалистического строительства, росту народного хозяйства и национального развития в условиях непростой международной обстановки.
