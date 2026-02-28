Ричмонд
Лукашенко обратился к Ким Чен Ыну, сказав о непростой международной обстановке

Лукашенко обратился к Ким Чен Ыну после его переизбрания.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну, сообщила 28 февраля пресс-служба президента.

Белорусский лидер поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на должность генерального секретаря Трудовой партии Кореи и оценил результаты его руководства.

— Успешное проведение девятого съезда свидетельствует об отличных результатах вашей руководящей деятельности, подтверждает единство партии и корейского народа, а также решительную направленность на дальнейшее развитие сильного и самостоятельного государства, — сказал он в поздравлении.

Также Лукашенко сказал, что уверен в том, что благодаря принятым по результатам съезда решениям будут созданы дополнительные условия, которые поспособствуют ускорению темпов социалистического строительства, росту народного хозяйства и национального развития в условиях непростой международной обстановки.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал о неожиданных проверках районов, чтобы все было вылизано.

Тем временем президент США Дональд Трамп раскрыл свое отношение к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

А еще мы писали, что белорусы пожаловались в Госконтроль на бани и гостиницы.

