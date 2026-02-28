Ричмонд
Все рейсы из Молдовы в регион Ближнего Востока могут быть отменены

Молдавские власти прояснили ситуацию с рейсами в страны Ближнего Востока.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Все рейсы в регион Ближнего Востока рискуют быть отменены в ближайшее время на фоне обострения ситуации в регионе после ударов по Ирану, заявила пресс-служба Органа гражданской авиации (ОГА) Молдовы.

В ведомстве отметили, что состоялось заседание Европейской координационной группы по кризисным ситуациям в авиации, созванном в контексте кризиса на Ближнем Востоке.

В ОГА подчеркнули, что в связи с военной активностью в регионе закрыты несколько районов полетной информации: Иран, Израиль, Ирак, южная часть Дамаска, Бахрейн, Доха и Кувейт, закрыт и аэропорт Маскат в Омане.

«Управление гражданской авиации заявляет, что Иордания и Объединенные Арабские Эмираты могут в ближайшее время принять решение о закрытии своего воздушного пространства в зависимости от развития ситуации. Ситуация развивается очень динамично, любой запланированный рейс в указанных районах полетной информации, скорее всего, претерпит существенные изменения, по крайней мере, в течение следующих 72 часов», — говорится в официальном сообщении ОГА.

Напомним, утром 28 февраля Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана. Президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против Ирана. В Тегеране тем временем заявили об ответных мерах. По данным СМИ, уже были нанесены ракетные удары по американским базам на Ближнем Востоке.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
