Все рейсы из Молдовы в регион Ближнего Востока могут быть отменены

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Все рейсы в регион Ближнего Востока рискуют быть отменены в ближайшее время на фоне обострения ситуации в регионе после ударов по Ирану, заявила пресс-служба Органа гражданской авиации (ОГА) Молдовы.
В ведомстве отметили, что состоялось заседание Европейской координационной группы по кризисным ситуациям в авиации, созванном в контексте кризиса на Ближнем Востоке.
В ОГА подчеркнули, что в связи с военной активностью в регионе закрыты несколько районов полетной информации: Иран, Израиль, Ирак, южная часть Дамаска, Бахрейн, Доха и Кувейт, закрыт и аэропорт Маскат в Омане.
«Управление гражданской авиации заявляет, что Иордания и Объединенные Арабские Эмираты могут в ближайшее время принять решение о закрытии своего воздушного пространства в зависимости от развития ситуации. Ситуация развивается очень динамично, любой запланированный рейс в указанных районах полетной информации, скорее всего, претерпит существенные изменения, по крайней мере, в течение следующих 72 часов», — говорится в официальном сообщении ОГА.
Напомним, утром 28 февраля Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана. Президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против Ирана. В Тегеране тем временем заявили об ответных мерах. По данным СМИ, уже были нанесены ракетные удары по американским базам на Ближнем Востоке.