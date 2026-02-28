Все рейсы из Молдовы в регион Ближнего Востока могут быть отменены

«Управление гражданской авиации заявляет, что Иордания и Объединенные Арабские Эмираты могут в ближайшее время принять решение о закрытии своего воздушного пространства в зависимости от развития ситуации. Ситуация развивается очень динамично, любой запланированный рейс в указанных районах полетной информации, скорее всего, претерпит существенные изменения, по крайней мере, в течение следующих 72 часов», — говорится в официальном сообщении ОГА.