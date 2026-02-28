96 граждан Казахстана находятся на территории Ирана — МИД

Из них 18 являются сотрудниками дипломатических представительств, еще двое студентов, также 70 человек трудятся на иранском заводе «Заркух».
«Шесть граждан Республики Казахстан находятся в Иране в частном порядке. Министерство и загранучреждения Казахстана находятся на постоянной связи с нашими гражданами. На настоящий момент информации о пострадавших среди граждан РК не поступало», — сообщил МИД.
Также в связи с эскалацией обстановки на Ближнем Востоке ведомство опубликовало контактные номера экстренной связи и горячих линий загранучреждений Республики Казахстан.
Генеральное консульство РК в г. Горгане:
+98 912 298 0350 (мобильный телефон);
+98 173 252 0443 (рабочий телефон);
+7 701 771 34 01 (Whatsapp);
Консульство РК в г. Бандер-Аббасе:
+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, Whatsapp);
Посольство РК в Иордании:
+962777688885.
Посольство РК в ОАЭ:
+971 50 508 5226.
+971 2 449 8778.
Генеральное консульство РК в Дубай:
+971 50 570 1978.
Посольство РК в Саудовской Аравии:
+966 55 663 0177.
Посольство РК в Катаре:
+97450649955.
+97451000733.
Посольство РК в Кувейте:
+965 6704 2545.
Посольство РК в Ливане:
+9614713467.
+9614713447.
Генеральное консульство РК в Бахрейне:
+97333480890.
Посольство Казахстана в Израиле:
+972 (3) 503 78 85 (дежурный).
+972 54 878 4608 (мобильный, WhatsApp).
+972 53 272 1815 (мобильный, WhatsApp).
+7 7017314177 (WhatsApp).