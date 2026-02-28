Ричмонд
96 граждан Казахстана находятся на территории Ирана — МИД

США заявили о масштабной операции против Ирана.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 28 фев — Sputnik. МИД Казахстана сообщил о том, что на территории Ирана находятся 96 граждан республики.

Из них 18 являются сотрудниками дипломатических представительств, еще двое студентов, также 70 человек трудятся на иранском заводе «Заркух».

«Шесть граждан Республики Казахстан находятся в Иране в частном порядке. Министерство и загранучреждения Казахстана находятся на постоянной связи с нашими гражданами. На настоящий момент информации о пострадавших среди граждан РК не поступало», — сообщил МИД.

Также в связи с эскалацией обстановки на Ближнем Востоке ведомство опубликовало контактные номера экстренной связи и горячих линий загранучреждений Республики Казахстан.

Генеральное консульство РК в г. Горгане:

+98 912 298 0350 (мобильный телефон);

+98 173 252 0443 (рабочий телефон);

+7 701 771 34 01 (Whatsapp);

Консульство РК в г. Бандер-Аббасе:

+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, Whatsapp);

Посольство РК в Иордании:

+962777688885.

Посольство РК в ОАЭ:

+971 50 508 5226.

+971 2 449 8778.

Генеральное консульство РК в Дубай:

+971 50 570 1978.

Посольство РК в Саудовской Аравии:

+966 55 663 0177.

Посольство РК в Катаре:

+97450649955.

+97451000733.

Посольство РК в Кувейте:

+965 6704 2545.

Посольство РК в Ливане:

+9614713467.

+9614713447.

Генеральное консульство РК в Бахрейне:

+97333480890.

Посольство Казахстана в Израиле:

+972 (3) 503 78 85 (дежурный).

+972 54 878 4608 (мобильный, WhatsApp).

+972 53 272 1815 (мобильный, WhatsApp).

+7 7017314177 (WhatsApp).

