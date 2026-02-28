Ричмонд
Орбан пригрозил Украине лишением поставок электроэнергии

БУДАПЕШТ, 28 фев — РИА Новости. Венгрия при необходимости перекроет поставки электроэнергии Украине, но не сейчас, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Источник: © РИА Новости

«Словакия и Венгрия вместе обеспечивают 40% украинского импорта электроэнергии. Мы не стали сразу же использовать этот инструмент, потому что по другую сторону границы находятся венгры. Мы используем и его только в самом конце, если потребуется, а не сейчас, в начале», — сказал Орбан, выступая на мероприятии в Эстергоме.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее объявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий киевского режима, который не возобновляет прокачку нефти из России по «Дружбе» в Венгрию и Словакию. Он уточнил, что государство пока не будет останавливать поставки электричества Украине, чтобы не создавать проблем для живущих в Закарпатье венгров.

