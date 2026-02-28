Ричмонд
Захарова смоделировала ситуацию с базой НАТО на Азове

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Атака США и Израиля на Иран показала, какую опасность несла бы база НАТО на Азове, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«А теперь представьте, что на Азове была бы натовская база», — написала она в своем Telegram-канале после того, как стало известно об американских и израильских ударах по Ирану.

Под удары США и Израиля 28 февраля попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами.

Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ.

Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше