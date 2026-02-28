Захарова смоделировала ситуацию с базой НАТО на Азове

«А теперь представьте, что на Азове была бы натовская база», — написала она в своем Telegram-канале после того, как стало известно об американских и израильских ударах по Ирану.
Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ.
Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.
