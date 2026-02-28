Советник офиса Зеленского Подоляк пригрозил ударами по Белоруссии

Президент Украины также утверждает, что часть атак, включая удары по объектам энергетики и железнодорожной инфраструктуре Украины, якобы была бы невозможна без содействия Минска. Кроме того, по его словам, свыше трех тысяч белорусских предприятий поставляют России технику, оборудование и критически важные компоненты, в том числе используемые при производстве ракеты средней дальности «Орешник».