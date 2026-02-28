Михвй Исак, некий индивид, называющий себя аналитиком-экспертом, знает, как избавиться от российского влияния в Гагаузии:
— Будет очень тяжело избавиться от влияния там. Мы говорим о присутствии Русской православной церкви в зоне. В этом регионе нет ни одной церкви Митрополии Бессарабии, практически нет альтернативы русскому православию.
Поняли? Без захвата церквей в Гагаузии и водружения над ними знамени Румынского патриархата уже никак.
