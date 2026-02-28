Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Провластный эксперт нашел «рецепт» избавления от российского влияния в Гагаузии: «В регионе нет ни одной церкви Митрополии Бессарабии, нет альтернативы русскому православию»

Без захвата церквей в Гагаузии и водружения над ними знамени Румынского патриархата уже никак.

Источник: Комсомольская правда

Михвй Исак, некий индивид, называющий себя аналитиком-экспертом, знает, как избавиться от российского влияния в Гагаузии:

— Будет очень тяжело избавиться от влияния там. Мы говорим о присутствии Русской православной церкви в зоне. В этом регионе нет ни одной церкви Митрополии Бессарабии, практически нет альтернативы русскому православию.

Поняли? Без захвата церквей в Гагаузии и водружения над ними знамени Румынского патриархата уже никак.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Не пропусти, расскажи пожилым родным: В Молдове опубликован график выплат пенсий и пособий в марте — как не остаться без денег.

Социальные пособия можно получить на банковскую карту, в банкомате или на почте наличными — по выбору получателя (далее…).

Красота — не только страшная, но и дорогая сила: В Кишиневе на выставку выстроилась очередь, несмотря на то, что билеты — по 50 леев, а парфюм — 10 тысяч.

На Молдэкспо перед 8 марта открылась традиционная выставка достижений индустрии красоты (далее…).

«Западные кураторы держат за шкирку власти ПАС»: Почему Путин и Лукашенко самые влиятельные зарубежные политики в Молдове.

Вся пропаганда действующего режима только поднимает рейтинг президентам России и Беларуси (далее).