Президент Сербии восхищён подготовкой спецназовцев Казахстана

Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил выступление казахстанских спецназовцев на международном турнире UAE SWAT Challenge-2026 и предложил развивать сотрудничество в сфере безопасности, передает DKNews.kz.

По его словам, результаты казахстанской команды произвели сильное впечатление.

Казахстан предложено сделать партнёром по обмену опытом.

Александр Вучич отметил, что хотел бы видеть казахстанских бойцов в роли наставников для сербских подразделений.

«Казахстан, безусловно, лучший в мире. Ваши ребята показали самый высокий уровень, и я хотел бы, чтобы они делились опытом с нашими бойцами», — подчеркнул президент Сербии.

Он также отметил высокий профессионализм и слаженность действий казахстанской команды.

Казахстанские бойцы показали безупречный результат.

Сербский лидер обратил внимание, что казахстанские спецназовцы не допустили ни одной ошибки в ходе соревнований.

«Я никогда прежде не видел ничего подобного. Сотрудники ваших специальных подразделений проявили высочайший уровень подготовки и профессионализма», — заявил Вучич.

UAE SWAT Challenge — «олимпиада» спецподразделений мира.

Турнир давно считается одним из самых престижных международных соревнований для элитных силовых подразделений.

Участники демонстрируют:

  • тактическое мышление
  • скорость реакции
  • точность стрельбы
  • командную работу
  • способность действовать под высоким стрессом.

Это не показательные выступления, а профессиональные испытания, где соревнуются лучшие подразделения мира.

Казахстан подтвердил статус мирового лидера.

Ранее казахстанская команда одержала уверенную победу на UAE SWAT Challenge-2026 в Дубае, подтвердив высокий уровень подготовки отечественных спецподразделений.

Эксперты отмечают, что такие успехи укрепляют международный авторитет Казахстана в сфере безопасности и открывают новые возможности для международного сотрудничества.

