Президент Сербии восхищён подготовкой спецназовцев Казахстана

По его словам, результаты казахстанской команды произвели сильное впечатление.
Казахстан предложено сделать партнёром по обмену опытом.
Александр Вучич отметил, что хотел бы видеть казахстанских бойцов в роли наставников для сербских подразделений.
«Казахстан, безусловно, лучший в мире. Ваши ребята показали самый высокий уровень, и я хотел бы, чтобы они делились опытом с нашими бойцами», — подчеркнул президент Сербии.
Он также отметил высокий профессионализм и слаженность действий казахстанской команды.
Казахстанские бойцы показали безупречный результат.
Сербский лидер обратил внимание, что казахстанские спецназовцы не допустили ни одной ошибки в ходе соревнований.
«Я никогда прежде не видел ничего подобного. Сотрудники ваших специальных подразделений проявили высочайший уровень подготовки и профессионализма», — заявил Вучич.
UAE SWAT Challenge — «олимпиада» спецподразделений мира.
Турнир давно считается одним из самых престижных международных соревнований для элитных силовых подразделений.
Участники демонстрируют:
- тактическое мышление
- скорость реакции
- точность стрельбы
- командную работу
- способность действовать под высоким стрессом.
Это не показательные выступления, а профессиональные испытания, где соревнуются лучшие подразделения мира.
Казахстан подтвердил статус мирового лидера.
Ранее казахстанская команда одержала уверенную победу на UAE SWAT Challenge-2026 в Дубае, подтвердив высокий уровень подготовки отечественных спецподразделений.
Эксперты отмечают, что такие успехи укрепляют международный авторитет Казахстана в сфере безопасности и открывают новые возможности для международного сотрудничества.