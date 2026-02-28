Иран назвал свой ответ Израилю и США «Правдивым обещанием 4»

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале операции «Рычащий лев» против Ирана. С американской стороны операция называется «Эпическая ярость». По данным СМИ, воздушные удары были нанесены по семи городам Ирана, в том числе по Тегерану и Исфахану, где расположен ядерный объект. Также появились данные об ударе по Буширу.