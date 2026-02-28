Ричмонд
Путин созвал совещание Совбеза из-за ударов по Ирану

Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России в формате видеоконференции. Участники обсуждали ситуацию вокруг Ирана, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Подробности он не привел.

Источник: Пресс-служба Президента России

МИД РФ ранее распространил заявление, в котором осудил удары Израиля и США по Ирану. Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев в связи с участием в атаке американцев предположил, что переговоры в Женеве были «операцией прикрытия».

