Путин созвал совещание Совбеза из-за ударов по Ирану

МИД РФ ранее распространил заявление, в котором осудил удары Израиля и США по Ирану. Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев в связи с участием в атаке американцев предположил, что переговоры в Женеве были «операцией прикрытия».
