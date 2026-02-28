Ричмонд
Глава МИД Ирана: «Насколько мне известно, аятолла Хаменеи жив»

Практически все члены высшего руководства Ирана живы после ударов Израиля и США, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи в интервью NBC.

Источник: AP 2024

«Почти все официальные лица живы и в безопасности. Мы, возможно, могли потерять одного-двух командиров, но это не большая проблема», — сказал дипломат.

Ведущие эфира попросили уточнить, может ли он подтвердить, что президент страны Масуд Пезешкиан и верховный лидер Али Хаменеи до сих пор живы.

«Насколько мне известно, они оба живы», — сказал министр по-английски.

По данным израильских СМИ, власти Израиля располагают данными о вероятной гибели аятоллы Хаменеи, командующего КСИР и министра обороны Ирана.

