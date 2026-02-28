Глава МИД Ирана: «Насколько мне известно, аятолла Хаменеи жив»

«Почти все официальные лица живы и в безопасности. Мы, возможно, могли потерять одного-двух командиров, но это не большая проблема», — сказал дипломат.
Ведущие эфира попросили уточнить, может ли он подтвердить, что президент страны Масуд Пезешкиан и верховный лидер Али Хаменеи до сих пор живы.
«Насколько мне известно, они оба живы», — сказал министр по-английски.
По данным израильских СМИ, власти Израиля располагают данными о вероятной гибели аятоллы Хаменеи, командующего КСИР и министра обороны Ирана.
