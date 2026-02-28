«Сегодня поменяли названия 15 районов Донецка, Луганска, Макеевки и Горловки», — написал он.
Таким образом, в Донецке район Буденновский теперь, по мнению Киева, называется Богодуховским, Ворошиловский изменил название на Юзовский, а Калининский стал Калиновским.
Ранее Владимир Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования конфликта, назвав это «чушью собачей».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации прошли