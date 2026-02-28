Полковник Ходаренок: США и Израиль хотят разгромить Иран под ноль

Если говорить о начавшейся 28 февраля войне в целом (а операция США и Израиля против Ирана является войной в самом чистом виде), то по размаху ее можно на данном этапе классифицировать как локальную, по составу сторон как коалиционную, а вот с ее длительностью (то есть примет ли конфликт США и Израиля с Ираном затяжной характер, либо война будет скоротечной) пока никакой ясности нет.