МИД Беларуси сделал заявление из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

МИД Беларуси сделал заявление после обострения ситуации в Иране.

Источник: Комсомольская правда

МИД Беларуси сделал заявление в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и гибелью мирных жителей.

Внешнеэкономическое ведомство Беларуси решительно осудило любые вооруженные действия, ведущие к гибели гражданского населения, в том числе в результате неизбирательного применения силы.

«Особенно потрясены известиями из иранского города Минаб, где в результате удара по школе для девочек погибли десятки детей», — говорится в сообщении МИД.

МИД призвал стороны конфликта, а это США, Израиль с одной стороны и Иран с другой, вернуться к разрешению разногласий с помощью политики и дипломатии.

Кстати, Белавиа с 1 марта отменяет рейсы в Израиль из-за закрытия воздушного пространства.

А еще Мининформ предупредил, что белорусов ждет большой опрос о телевидении.

Мы писали, что президент США Дональд Трамп рассказал, как он относится к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

