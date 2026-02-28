МИД Беларуси сделал заявление из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

МИД Беларуси сделал заявление в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и гибелью мирных жителей.
Внешнеэкономическое ведомство Беларуси решительно осудило любые вооруженные действия, ведущие к гибели гражданского населения, в том числе в результате неизбирательного применения силы.
«Особенно потрясены известиями из иранского города Минаб, где в результате удара по школе для девочек погибли десятки детей», — говорится в сообщении МИД.
Кстати, Белавиа с 1 марта отменяет рейсы в Израиль из-за закрытия воздушного пространства.
А еще Мининформ предупредил, что белорусов ждет большой опрос о телевидении.
Мы писали, что президент США Дональд Трамп рассказал, как он относится к президенту Беларуси Александру Лукашенко.