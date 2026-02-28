Губернатор Беглов посетил новую поликлинику в «Новой Охте»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках рабочей поездки по Красногвардейскому району посетил поликлиническое отделение № 132, функционирующее в составе Городской поликлиники № 17. Данное учреждение, введённое в эксплуатацию в 2025 году в микрорайоне «Новая Охта», было создано для удовлетворения потребностей в первичной медико-санитарной помощи более чем для 26 тысяч прикреплённых жителей.