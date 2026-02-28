Губернатор Беглов посетил новую поликлинику в «Новой Охте»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках рабочей поездки по Красногвардейскому району посетил поликлиническое отделение № 132, функционирующее в составе Городской поликлиники № 17. Данное учреждение, введённое в эксплуатацию в 2025 году в микрорайоне «Новая Охта», было создано для удовлетворения потребностей в первичной медико-санитарной помощи более чем для 26 тысяч прикреплённых жителей.
«Одно из ключевых направлений в петербургском здравоохранении — модернизация и развитие первичного звена. Мы ремонтируем действующие и строим новые поликлиники. В прошлом году жители микрорайона “Новая Охта” получили оснащённое по современным стандартам новое поликлиническое отделение. К нему прикреплено больше 26 тысяч человек», — сказал Александр Беглов.
Для размещения отделения было возведено трёхэтажное здание, проектная мощность которого позволяет принимать до 260 пациентов в смену. В структуре поликлиники представлены хирургическое, эндоскопическое и рентгенологическое отделения, а также отделения функциональной диагностики, медицинской профилактики и реабилитации в условиях дневного стационара. Имеются отделение врачей общей практики и дневной стационар терапевтического профиля.
Важным нововведением стала организация поста скорой медицинской помощи при учреждении, укомплектованного двумя специализированными автомобилями. Это позволило значительно сократить время доезда бригад и оказания экстренной и неотложной помощи жителям близлежащих жилых комплексов.
В ходе осмотра губернатор ознакомился с работой кабинетов эндоскопии, рентгенодиагностики, малой операционной, перевязочной и кабинета ультразвуковой диагностики. Все помещения оснащены современным оборудованием, включая аппараты российского производства для рентген-исследований. Александр Беглов также вручил руководству поликлиники сертификат на приобретение оптической медицинской системы.
В Красногвардейском районе за последние годы был выполнен капитальный ремонт в 95% поликлинических учреждений. По поручению губернатора, данному на приёме граждан, в августе текущего года на проспекте Энергетиков, дом 2, откроется кабинет врача-гинеколога. Одновременно на проспекте Энергетиков, дом 8, начнёт работу кабинет врача-педиатра детского поликлинического отделения № 68.
На период 2026—2027 годов в районе запланирована модернизация и открытие женских консультаций по адресам: Большеохтинский проспект, дом 33, и улица Чарушинская, дом 32. Будет завершён капитальный ремонт в поликлинике № 107 на улице Коммуны и в стоматологической поликлинике № 32 на проспекте Наставников. Все работы будут проводиться без приостановки деятельности медицинских организаций.
Долгосрочные планы до 2035 года включают в себя открытие кожно-венерологического диспансера № 8 на улице Передовиков, строительство многопрофильного медицинского центра на Магнитогорской улице, а также организацию кабинета врача-педиатра на Партизанской улице, дом 3.