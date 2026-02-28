В Беларуси потрясены гибелью десятков детей Ирана

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что в Беларуси особенно потрясены известиями из иранского города Минаб, который расположен в тысяче километров от столицы страны. Там в результате удара по школе для девочек погибли десятки детей. «В эти минуты наши мысли с семьями погибших, мы искренне скорбим вместе с ними», — с огромной горечью говорится в документе МИД.