В Беларуси потрясены гибелью десятков детей Ирана

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что в Беларуси особенно потрясены известиями из иранского города Минаб, который расположен в тысяче километров от столицы страны. Там в результате удара по школе для девочек погибли десятки детей. «В эти минуты наши мысли с семьями погибших, мы искренне скорбим вместе с ними», — с огромной горечью говорится в документе МИД.
В этой связи, подчеркнули в белорусском ведомстве, «невольно задаемся вопросом: как смерть ни в чем не повинных девочек, мечтавших о будущем, может приблизить урегулирование любого, даже самого сложного политического вопроса?».
В МИД выразили убеждение, что «нет и не может быть цели, оправдывающей гибель детей», и в очередной раз призвали все стороны вернуться к разрешению разногласий исключительно политико-дипломатическим путем.
В заявлении также содержится призыв к международному сообществу приложить усилия «для недопущения гибели мирных граждан и эскалации насилия».