МИД Белоруссии осудил удары США и Израиля по школе в Иране

«В связи с началом совместных военных действий США и Израиля против Ирана решительно осуждаем любые вооруженные действия, ведущие к гибели гражданского населения, в том числе в результате неизбирательного применения силы. Особенно потрясены известиями из иранского города Минаб, где в результате удара по школе для девочек погибли десятки детей. В эти минуты наши мысли — с семьями погибших, мы искренне скорбим вместе с ними», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в связи с гибелью мирных граждан в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке.