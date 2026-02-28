АТОР: более 50 тыс. россиян оказались в зоне ударов на Ближнем Востоке

На фоне крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта могут находиться не менее 50 тыс. российских туристов. Авиасообщение с регионом практически парализовано: авиакомпании отменили все рейсы в Дубай и Абу-Даби, остановлено сообщение с Кувейтом, Катаром и Оманом, воздушное пространство закрыто над несколькими странами. В Дубае с утра работает ПВО, в городе прозвучали десятки взрывов, обломки ракеты упали на пятизвездочный отель.