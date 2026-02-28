Казахстан ввёл полный запрет на полёты над рядом стран Ближнего Востока

Ограничения действуют до особого распоряжения.
Какие страны попали под запрет.
Запрет распространяется на воздушное пространство:
Он касается всех регулярных и нерегулярных пассажирских, грузовых и технических рейсов казахстанских авиаперевозчиков.
Какие изменения произошли в расписании рейсов.
28 февраля в расписание Air Astana и FlyArystan внесены значительные изменения.
В частности:
- рейсы Алматы — Медина, Алматы — Дубай, Алматы — Доха и Астана — Дубай возвращены в аэропорты вылета
- рейс Алматы — Дубай направлен в Дели
- рейс Актау — Дубай ушёл на запасной аэродром
- остальные рейсы на Ближний Восток отменены.
В расписании авиакомпании SCAT на 28 февраля и 1 марта рейсов в регион нет.
Какие действия предпринимают авиакомпании.
Иностранные авиаперевозчики совместно с туроператорами разрабатывают планы действий.
Отмечаются изменения в работе иранских авиакомпаний:
- отдельные рейсы задерживаются
- часть направлений временно отменена.
Авиакомпании и аэропорты активно информируют пассажиров через SMS, электронную почту, мобильные приложения, официальные сайты и колл-центры.
Контакты для помощи пассажирам.
Для оказания поддержки пассажирам круглосуточно работает колл-центр Авиационной администрации Казахстана:
- +7 7172 79 82 13
- +7 7172 79 82 14
- +7 7172 79 82 15.
Контакты авиакомпаний:
- Air Astana: +7 727 244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77
- FlyArystan: +7 727 331 1010, WhatsApp +7 702 702 0227
- SCAT: +7 7252 99 88 80
- Qazaq Air: +7 727 356 14 14.
Контакты аэропортов:
- Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев: +7 7172 702 999
- Международный аэропорт Алматы: +7 727 228 00 19.
Пассажирам рекомендовано заранее проверять рейсы.
Авиационные власти рекомендуют пассажирам заранее проверять актуальный статус рейсов на официальных ресурсах авиакомпаний.
Ограничения введены в целях обеспечения безопасности, а ситуация остаётся под постоянным мониторингом.