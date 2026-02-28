Ричмонд
Казахстан ввёл полный запрет на полёты над рядом стран Ближнего Востока

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для гражданской авиации Авиационная администрация Казахстана ввела полный запрет на выполнение полётов над, в пределах и вблизи воздушного пространства ряда стран, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Ограничения действуют до особого распоряжения.

Какие страны попали под запрет.

Запрет распространяется на воздушное пространство:

Он касается всех регулярных и нерегулярных пассажирских, грузовых и технических рейсов казахстанских авиаперевозчиков.

Какие изменения произошли в расписании рейсов.

28 февраля в расписание Air Astana и FlyArystan внесены значительные изменения.

В частности:

  • рейсы Алматы — Медина, Алматы — Дубай, Алматы — Доха и Астана — Дубай возвращены в аэропорты вылета
  • рейс Алматы — Дубай направлен в Дели
  • рейс Актау — Дубай ушёл на запасной аэродром
  • остальные рейсы на Ближний Восток отменены.

В расписании авиакомпании SCAT на 28 февраля и 1 марта рейсов в регион нет.

Какие действия предпринимают авиакомпании.

Иностранные авиаперевозчики совместно с туроператорами разрабатывают планы действий.

Отмечаются изменения в работе иранских авиакомпаний:

  • отдельные рейсы задерживаются
  • часть направлений временно отменена.

Авиакомпании и аэропорты активно информируют пассажиров через SMS, электронную почту, мобильные приложения, официальные сайты и колл-центры.

Контакты для помощи пассажирам.

Для оказания поддержки пассажирам круглосуточно работает колл-центр Авиационной администрации Казахстана:

  • +7 7172 79 82 13
  • +7 7172 79 82 14
  • +7 7172 79 82 15.

Контакты авиакомпаний:

  • Air Astana: +7 727 244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77
  • FlyArystan: +7 727 331 1010, WhatsApp +7 702 702 0227
  • SCAT: +7 7252 99 88 80
  • Qazaq Air: +7 727 356 14 14.

Контакты аэропортов:

Пассажирам рекомендовано заранее проверять рейсы.

Авиационные власти рекомендуют пассажирам заранее проверять актуальный статус рейсов на официальных ресурсах авиакомпаний.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности, а ситуация остаётся под постоянным мониторингом.

