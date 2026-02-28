Иран нанес удары по 14 базам США

Агентство Tasnim со ссылкой на военный источник в субботу передало, что Иран нанес удары по 14 базам американских военных на Ближнем Востоке.
«Помимо жизненно важных и военных центров, центров безопасности сионистского режима были нанесены удары по 14 важным базам США в регионе, сотни человек из числа сил американского агрессора и сил (израильского — ред.) режима были уничтожены», — сказал спикер штаба в эфире иранского телевидения.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.