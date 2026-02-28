Руденко: «Ураган» уничтожил командный пункт ВСУ под Красноармейском

Кадры уничтожения выявленного в районе Красноармейска командного пункта ВСУ опубликовал в субботу в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко.
«Расчет РСЗО “Ураган” группировки войск “Центр” уничтожил командный пункт ВСУ со скрытыми ходами сообщения на красноармейском направлении», — написал он.
По словам командира расчета РСЗО Рашида Салихова, командный пункт противника был поражен с расстояния около 20 километров.
«Разнесли командный пункт», — сказал военный.
Информации о потерях противника в результате поражения командного пункта нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения ракетами месту скопления украинских штурмовиков в поселке Белый Колодезь в Харьковской области. Сообщалось, что пункт временной дислокации ВСУ, обнаруженный в здании элеватора, был поражен после прибытия туда резервов противника. По данным источников, в результате удара ВСУ потеряли десятки боевиков.
Также в сети появилось видео уничтожения дронами выявленного в сумском поселке Усок склада БПЛА ВСУ с находившимися в нем военнослужащими противника.