МИД опубликовал контакты экстренной связи для граждан РК на Ближнем Востоке

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, Министерство иностранных дел РК и загранучреждения перешли на усиленный режим работы, передает BAQ.

Ниже приведены актуальные контакты экстренной связи и горячих линий.

Рекомендация: При обращении через WhatsApp кратко укажите свои ФИО, местоположение и суть проблемы.

Центральный аппарат МИД РК (Астана).

+7 (7172) 72−05−00 — Департамент консульской службы.

+7 (7172) 72−01−11 — Дежурный дипломат.

Посольство (Тегеран):

+98 21 2256 5933 (дежурный).

+98 936 208 4672 (WhatsApp).

Генконсульство (Горган):+98 912 298 0350 (моб.).

+98 173 252 0443 (раб.).

+7 701 771 34 01 (WhatsApp).

Консульство (Бандер-Аббас):

+98 930 298 57 03 (моб., WhatsApp).

Израиль.

+972 (3) 503 78 85 (дежурный).

+972 54 878 4608 (WhatsApp).

+972 53 272 1815 (WhatsApp).

+7 701 731 41 77 (WhatsApp).

ОАЭ.

Посольство (Абу-Даби): +971 50 508 5226,

+971 2 449 8778.

Генконсульство (Дубай): +971 50 570 1978.

Саудовская Аравия.

Посольство: +966 55 663 0177.

Иордания.

Посольство:

+962 777 688 885.

Катар.

Посольство: +974 5064 9955, +974 5100 0733.

Кувейт.

Посольство: +965 6704 2545.

Ливан.

Посольство: +961 4 713 467, +961 4 713 447.

Бахрейн.

Генконсульство: +973 3348 0890.

