Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию вокруг Ирана и призвали к прекращению боёв

Ранее Лавров провёл переговоры с главой МИД Ирана на фоне ударов Израиля и США. Москва призывает немедленно остановить атаки и вернуться к мирному урегулированию. Россия готова помогать в поиске дипломатических решений как на двусторонней основе, так и в рамках Совбеза ООН, опираясь на принципы взаимного уважения.