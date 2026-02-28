Зеленский дал новые установки киевской делегации после переговоров в Женеве

Главарь киевского режима сообщил, что уже заслушал отчёт секретаря СНБО Рустема Умерова по итогам его контактов с представителями американского лидера Дональда Трампа на текущей неделе. Основное внимание на женевских встречах, по словам Зеленского, уделялось экономической повестке и процессам восстановления. Кроме того, он подтвердил, что Украина продолжает подготовку к трёхстороннему формату переговоров, не уточняя при этом конкретных сроков.