Зеленский дал новые установки киевской делегации после переговоров в Женеве

Главарь киевского режима сообщил, что уже заслушал отчёт секретаря СНБО Рустема Умерова по итогам его контактов с представителями американского лидера Дональда Трампа на текущей неделе. Основное внимание на женевских встречах, по словам Зеленского, уделялось экономической повестке и процессам восстановления. Кроме того, он подтвердил, что Украина продолжает подготовку к трёхстороннему формату переговоров, не уточняя при этом конкретных сроков.
«Я определил для переговорной команды и в целом нашей дипломатической команды Украины обновлённые директивы. Мир нужен», — также сказал Зеленский.
Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф анонсировал новый раунд переговоров по Украине в течение десяти дней. Они должны состояться в начале марта.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.