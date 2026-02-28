Удар Ирана по элитному отелю Fairmont в Дубае попал на видео

Несмотря на заверения ведомства об отсутствии жертв, масштаб происшествия парализовал жизнь в туристическом центре. По сообщениям корреспондентов информационного агентства РИА Новости, в городе было слышно не менее пяти-семи взрывов, а фрагменты снарядов упали непосредственно в жилую зону. Агентство ТАСС со ссылкой на свидетелей сообщает, что первые детонации произошли около 13:00 по местному времени, а последовавшее возгорание у Fairmont The Palm сопровождалось выбросом густого черного дыма.