Иран использовал гиперзвуковые ракеты в ответ на удары США и Израиля

Военные Ирана запустили гиперзвуковые ракеты «Фаттах-1» в ответ на удары США и Израиля, передает агентство ISNA.

8

«Фаттах-1» — иранская баллистическая ракета средней дальности, разработанная Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Она была представлена в июне 2023 года. Через год иранские военные использовали «Фаттах-1» при ракетном ударе по Израилю.

Утром 28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Взрывы раздались в Тегеране, Исфахане, Кередже, провинции Керманшах.

В ответ Иран нанес удары по американским базам, которые расположены на Ближнем Востоке. Американский чиновник в комментарии The Wall Street Journal заявил, что США ранее не сталкивались с таким масштабом одновременных ударов по своим зарубежным военным базам.

