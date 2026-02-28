Посольство РФ в Египте выступило с призывом к россиянам на фоне ответного удара Ирана

«Призываем граждан России в Египте, особенно тех, кто находится в районе Шарм-эш-Шейха, расстояние от которого до границы Израиля составляет менее 200 км, сохранять спокойствие и проявлять разумную осторожность. Следите за предупреждениями властей Египта о возможных угрозах и выполняйте их распоряжения», — говорится в сообщении дипмиссии.