Генконсульство в Дубае не получало сведений о пострадавших туристах из России

Генеральное консульство России в Дубае заявило, что на данный момент не располагает данными о пострадавших или погибших россиянах в результате ракетных обстрелов Ирана. В дипмиссии в беседе с ТАСС подчеркнули, что информация о жертвах и раненых среди граждан РФ не поступала.