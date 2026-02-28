Ричмонд
«Томагавки» не помогли: Иран поразил американский боевой корабль

Иранские вооруженные силы ударили по морской группировке Соединенных Штатов в Персидском заливе, нанеся критический урон одному из судов обеспечения.

Иранские вооруженные силы ударили по морской группировке Соединенных Штатов в Персидском заливе, нанеся критический урон одному из судов обеспечения. В результате точного ракетного попадания был поражен вспомогательный боевой корабль ВМС США, выполнявший стратегическую функцию носителя крылатых ракет «Томагавк».

«Боевой вспомогательный корабль с [ракетами] Maritime Strike Tomahawk США был серьезно поврежден ракетами ВМС КСИР», — сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в официальном заявлении, распространенном иранским агентством Mehr.

Представители элитного подразделения подчеркнули, что эта атака является лишь началом масштабной кампании по ликвидации американского военного присутствия в регионе. Согласно информации агентства YJC, иранское командование намерено использовать все имеющиеся технические средства для продолжения охоты за кораблями США.

«Другие морские ресурсы ВМС США в дальнейшем будут находиться в зоне поражения ракет и беспилотников КСИР», — резюмировали в военном ведомстве республики, подтвердив готовность применять ударные БПЛА для атак по надводным целям.

Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
