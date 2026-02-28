Артиллерия уничтожила укрепленные опорники ВСУ в Запорожской области

Кадры уничтожения выявленных в Запорожской области укрепленных опорных пунктов ВСУ опубликовал в субботу в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко.
По его словам, в ходе разведки с воздуха российскими военными были выявлены ряд замаскированных огневых точек и складов с боеприпасами противника в капитальных постройках, а также сеть блиндажей украинских боевиков в лесополосах.
Руденко сообщил, что для уничтожения выявленных объектов ВСУ были задействованы 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», которые успешно поразили цели.
«В результате огневого налета были разрушены укрепления в лесополосах и уничтожены огневые позиции, оборудованные в строениях. Средствами объективного контроля зафиксировано поражение живой силы», — написал военкор.
Информации о потерях противника в результате артиллерийских ударов по опорникам украинских боевиков нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения расчетом РСЗО «Ураган» выявленного на красноармейском направлении командного пункта ВСУ. Сообщалось, что российские военные поразили цель с расстояния около 20 километров.