Артиллерия уничтожила укрепленные опорники ВСУ в Запорожской области

САУ «Акация» разнесли огневые точки, склады боеприпасов и сеть блиндажей украинских боевиков в Запорожской области.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения выявленных в Запорожской области укрепленных опорных пунктов ВСУ опубликовал в субботу в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко.

По его словам, в ходе разведки с воздуха российскими военными были выявлены ряд замаскированных огневых точек и складов с боеприпасами противника в капитальных постройках, а также сеть блиндажей украинских боевиков в лесополосах.

Руденко сообщил, что для уничтожения выявленных объектов ВСУ были задействованы 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», которые успешно поразили цели.

«В результате огневого налета были разрушены укрепления в лесополосах и уничтожены огневые позиции, оборудованные в строениях. Средствами объективного контроля зафиксировано поражение живой силы», — написал военкор.

Информации о потерях противника в результате артиллерийских ударов по опорникам украинских боевиков нет.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения расчетом РСЗО «Ураган» выявленного на красноармейском направлении командного пункта ВСУ. Сообщалось, что российские военные поразили цель с расстояния около 20 километров.

