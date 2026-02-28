Иран применил ракеты «Фаттах» в ходе конфликта, заявил IRIB

В ходе конфликта с Израилем и США иранские военные применили гиперзвуковую ракету «Фаттах», утверждает телерадиокомпания IRIB и ряд других СМИ.
Подробностей о применении ракеты не приводится.
В декабре и январе в Иране проходили акции протеста, в ходе которых власти ограничили доступ жителей к интернету. Трамп потребовал от иранского руководства не убивать протестующих и заявил, что в противном случае США могут вмешаться. Впоследствии сообщалось о жертвах как среди протестующих, так и среди представителей силовых ведомств. СМИ утверждали, что удары по Ирану уже тогда рассматривались американским руководством, но были отвергнуты.
Позже Трамп заявил, что «огромная армада» приближается к Ирану, и предложил иранскому руководству сесть за стол переговоров. Впоследствии ряд встреч по иранскому ядерному досье состоялись в Женеве.
28 февраля Трамп сказал, что США предстоит принять «большое и непростое решение» по Ирану. В тот же день Израиль нанес по Ирану предупредительный удар. Ряд СМИ утверждают, что при атаке были ликвидированы командующий КСИР Мохаммад Пакпур и иранский министра обороны Азиз Насирзаде.
Вскоре о проведении военной операции против Ирана заявил Трамп. Он попросил иранцев пребывать в укрытии до завершения операции, а затем взять власть в свои руки. От силовиков Трамп потребовал сложить оружие.
Иран запустил по Израилю множество ракет и дронов, а затем заявил о «масштабной наступательной операции» против него.
Взрывы также прогремели в государствах Ближнего Востока, где расположены американские военные базы, таких как Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Кувейт. Саудовская Аравия осудила удары Ирана по этим государствам.
Реза Пехлеви, сын последнего иранского шаха, призвал жителей страны организовать новые акции протестов. Также он предложил иранским силовикам обратиться против властей.
