В столице Бахрейна прогремели взрывы в жилых домах

В столице Бахрейна Манаме под удар попали несколько жилых зданий, сообщили в местном Министерстве внутренних дел. Спасательные службы и подразделения гражданской обороны работают на месте происшествий, тушат пожары и оказывают помощь пострадавшим.

Источник: Life.ru

Взрывы в Манаме. Видео © Х / Maher Moazim Bilal Kharal.

В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как один из иранских дронов врезается в высотное здание, после чего происходит мощный взрыв. Официальные данные о количестве пострадавших и масштабах разрушений пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что в результате попадания беспилотника Shahed в отель Fairmont The Palm в Дубае пострадали четыре человека, все они госпитализированы.

Напомним, что Израиль при поддержке США начал широкомасштабную военную операцию против Ирана под кодовым названием «Рык льва». Удары пришлись по военным объектам в Тегеране и других иранских городах. В ответ на это Израиль ввёл чрезвычайное положение и объявил мобилизацию резервистов. Иран не оставил действия без ответа, нанеся удары по территории Израиля и американским базам в трёх странах Персидского залива. Под обстрел попали база Пятого флота США в Бахрейне, авиабаза Аль-Удейд в Катаре и авиабаза Аль-Дхафра в Объединённых Арабских Эмиратах.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

