В столице Бахрейна прогремели взрывы в жилых домах

Напомним, что Израиль при поддержке США начал широкомасштабную военную операцию против Ирана под кодовым названием «Рык льва». Удары пришлись по военным объектам в Тегеране и других иранских городах. В ответ на это Израиль ввёл чрезвычайное положение и объявил мобилизацию резервистов. Иран не оставил действия без ответа, нанеся удары по территории Израиля и американским базам в трёх странах Персидского залива. Под обстрел попали база Пятого флота США в Бахрейне, авиабаза Аль-Удейд в Катаре и авиабаза Аль-Дхафра в Объединённых Арабских Эмиратах.