Зеленский признался, что не думает о том, как победить в конфликте с РФ

Зеленский заявил, что для Украины сейчас важно не победить, а выжить.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский признался, что не думает о том, как победить в конфликте с Россией. Об этом 28 февраля сообщает РИА Новости.

По словам Зеленского, для Украины сейчас важно не победить, а выжить и сохранить независимость.

«Мы не думаем о том, как выиграть (в конфликте — ред.)… Для нас в текущей ситуации выжить и сохранить независимость уже будет победой», — сказал он ведущему новостей NRK Яме Воласмалу.

Власти РФ неоднократно отмечали, что Москва готова к мирному урегулированию конфликта на Украине. В Кремле подчеркивали, что для остановки боев Киев должен вывести ВСУ из Донбасса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на днях констатировал, что киевские власти не меняют свою переговорную позицию.

