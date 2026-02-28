Глава киевского режима Владимир Зеленский признался, что не думает о том, как победить в конфликте с Россией. Об этом 28 февраля сообщает РИА Новости.
По словам Зеленского, для Украины сейчас важно не победить, а выжить и сохранить независимость.
«Мы не думаем о том, как выиграть (в конфликте — ред.)… Для нас в текущей ситуации выжить и сохранить независимость уже будет победой», — сказал он ведущему новостей NRK Яме Воласмалу.
Власти РФ неоднократно отмечали, что Москва готова к мирному урегулированию конфликта на Украине. В Кремле подчеркивали, что для остановки боев Киев должен вывести ВСУ из Донбасса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на днях констатировал, что киевские власти не меняют свою переговорную позицию.