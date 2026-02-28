Взрыв прогремел в иранском Бушере, где строится АЭС

География массированных ударов американо-израильской коалиции по Ирану расширилась до критических пределов, затронув город Бушер, где располагается атомная электростанция, строящаяся при активном участии России. Взрывы также зафиксированы в других стратегически важных центрах республики, что свидетельствует о попытках полностью подавить инфраструктуру Исламской Республики.
«В Бушере были два ракетных попадания. В Куме также был слышен один взрыв», — сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Ситуация остается крайне напряженной и в других провинциях. В частности, «население города Урмие сообщает об одном сильном взрыве», который прогремел практически одновременно с атаками на юге страны. Сообщений о повреждении реакторов АЭС в Бушере или радиационном фоне на данный момент не поступало, однако сам факт ударов в непосредственной близости от ядерного объекта подтверждает опасения экспертов о переходе конфликта в неконтролируемую фазу.
