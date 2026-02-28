Взрыв прогремел в иранском Бушере, где строится АЭС

Ситуация остается крайне напряженной и в других провинциях. В частности, «население города Урмие сообщает об одном сильном взрыве», который прогремел практически одновременно с атаками на юге страны. Сообщений о повреждении реакторов АЭС в Бушере или радиационном фоне на данный момент не поступало, однако сам факт ударов в непосредственной близости от ядерного объекта подтверждает опасения экспертов о переходе конфликта в неконтролируемую фазу.