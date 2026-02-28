Ричмонд
Лидеры ЕС открестились от ударов по Ирану: Мы не участвовали

Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением по ситуации вокруг Ирана. Страны подчеркнули, что не участвуют в ударах США и Израиля. Лидеры трёх государств призвали к дипломатическому урегулированию.

«Мы не участвовали в этих ударах, однако находимся в тесном контакте с нашими международными партнёрами, включая Соединённые Штаты, Израиль и партнёров в регионе. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность региональной стабильности и защите гражданского населения», — указано в обращении.

Таким образом, европейская «тройка» дистанцировалась от военной операции. Также в документе осуждаются «действия Тегерана в отношении стран региона».

Напомним, утром 28 февраля Израиль при поддержке США атаковал Иран. В ответ Тегеран нанёс удары по еврейскому государству и американским базам в соседних странах. Обмен ударами продолжается.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

