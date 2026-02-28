Лидеры ЕС открестились от ударов по Ирану: Мы не участвовали

«Мы не участвовали в этих ударах, однако находимся в тесном контакте с нашими международными партнёрами, включая Соединённые Штаты, Израиль и партнёров в регионе. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность региональной стабильности и защите гражданского населения», — указано в обращении.
Таким образом, европейская «тройка» дистанцировалась от военной операции. Также в документе осуждаются «действия Тегерана в отношении стран региона».
