Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кувейте 12 человек ранены после иранских ударов

В Кувейте 12 человек получили ранения в результате иранских ударов. Об этом сообщает агентство KUNA со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Источник: Life.ru

Удар по аэропорту в Кувейте. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ athifabulhassan.

«Двенадцать человек доставлены в больницы в разных районах страны в результате событий, которые развиваются в регионе», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось об ударе по аэропорту в Кувейте и по авиабазе Али-Ас-Салем.

Напомним, что Израиль при поддержке США начал широкомасштабную военную операцию против Ирана под кодовым названием «Рык льва». Удары пришлись по военным объектам в Тегеране и других иранских городах. В ответ на это Израиль ввёл чрезвычайное положение и объявил мобилизацию резервистов. Иран не оставил действия без ответа, нанеся удары по территории Израиля и американским базам в трёх странах Персидского залива. Под обстрел попали база Пятого флота США в Бахрейне, авиабаза Аль-Удейд в Катаре и авиабаза Аль-Дхафра в Объединённых Арабских Эмиратах.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше