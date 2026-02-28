Минобороны: Системы ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ за шесть часов

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов перехватили 21 беспилотник противника над несколькими регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«28 февраля текущего года в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа…», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что восемь БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, шесть дронов — над Курской области, четыре беспилотника сбили над Липецкой областью. Кроме того, три вражеских БПЛА поражено над Тульской областью.
Как писал сайт KP.RU, российские военные за ночь сбили 97 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем.
Накануне украинские боевики пытались при помощи ракет атаковать объекты на территории Чувашии. Одна из украинских ракет была сбита средствами ПВО, вторая изменила курс, и ее заметили очевидцы из службы ГИБДД.