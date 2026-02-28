Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Системы ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ за шесть часов

Украинские боевики пытались атаковать несколько регионов России.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов перехватили 21 беспилотник противника над несколькими регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«28 февраля текущего года в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа…», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что восемь БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, шесть дронов — над Курской области, четыре беспилотника сбили над Липецкой областью. Кроме того, три вражеских БПЛА поражено над Тульской областью.

Как писал сайт KP.RU, российские военные за ночь сбили 97 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем.

Накануне украинские боевики пытались при помощи ракет атаковать объекты на территории Чувашии. Одна из украинских ракет была сбита средствами ПВО, вторая изменила курс, и ее заметили очевидцы из службы ГИБДД.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше