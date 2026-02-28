Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: КСИР объявил о запрете прохода судов через Ормузский пролив

По информации СМИ, ряд компаний и владельцев танкеров приостановил поставки нефти, топлива и СПГ через Ормузский пролив из-за военной операции США и Израиля против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о запрете прохода судов через Ормузский пролив, сообщает Reuters со ссылкой на источник в военно-морской миссии ЕС Aspides.

По словам собеседника агентства, КСИР предупредил суда по радио, что «ни одному кораблю не разрешено проходить через Ормузский пролив».

Источники агентства сообщили в субботу о приостановке рядом нефтяных компаний и владельцев танкеров поставок сырой нефти, топлива и сжиженного природного газа через Ормузский пролив в связи с началом Соединенными Штатами и Израилем военной операции против Ирана.

«На спутниковых снимках, полученных с танкеров, видно, что суда скапливаются рядом с крупными портами, такими как Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах, и не проходят через Ормуз», — сообщает агентство.

Напомним, Соединенные Штаты и Израиль инициировали военную операцию против Ирана в субботу. По крупнейшим иранским населенным пунктам и столице страны были нанесены удары. Иранские военные ответили на них запусками ракет и беспилотников по американским военным объектам на территории Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии. Воздушную тревогу объявляли также в районе Тель-Авива.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше