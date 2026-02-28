Reuters: КСИР объявил о запрете прохода судов через Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о запрете прохода судов через Ормузский пролив, сообщает Reuters со ссылкой на источник в военно-морской миссии ЕС Aspides.
По словам собеседника агентства, КСИР предупредил суда по радио, что «ни одному кораблю не разрешено проходить через Ормузский пролив».
Источники агентства сообщили в субботу о приостановке рядом нефтяных компаний и владельцев танкеров поставок сырой нефти, топлива и сжиженного природного газа через Ормузский пролив в связи с началом Соединенными Штатами и Израилем военной операции против Ирана.
«На спутниковых снимках, полученных с танкеров, видно, что суда скапливаются рядом с крупными портами, такими как Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах, и не проходят через Ормуз», — сообщает агентство.
Напомним, Соединенные Штаты и Израиль инициировали военную операцию против Ирана в субботу. По крупнейшим иранским населенным пунктам и столице страны были нанесены удары. Иранские военные ответили на них запусками ракет и беспилотников по американским военным объектам на территории Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии. Воздушную тревогу объявляли также в районе Тель-Авива.