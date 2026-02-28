Ричмонд
«Глубокое разочарование»: Эрдоган вступил в игру из-за Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил крайнюю степень разочарования в связи с началом военной операции США и Израиля против Ирана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил крайнюю степень разочарования в связи с началом военной операции США и Израиля против Ирана. По словам турецкого лидера, Анкара до последнего момента пыталась удержать регион от падения в пропасть, однако провокационные действия израильской стороны свели на нет все дипломатические усилия по сохранению стабильности в исламском мире.

«В эти благословенные дни Турция прилагает все усилия для обеспечения мира, стабильности и спокойствия… и мы испытываем глубокое разочарование и обеспокоенность в связи с провокациями Биньямина Нетаньяху и нападениями США и Израиля», — приводит РИА «Новости» слова Эрдогана, сказанные во время выступления в Стамбуле.

Политик раскрыл подробности закулисной дипломатии, отметив, что лично пытался убедить стороны отказаться от силового сценария и провел для этого серию экстренных звонков. «В частности, в течение этого периода я провел переговоры с господином Дональдом Трампом и господином Масудом Пезешкианом. Другие страны нашего региона также сделали все, что в их силах», — сообщил он.

По мнению турецкого руководителя, мирная инициатива была сорвана искусственно из-за позиции Тель-Авива. «Переговоры США и Ирана не увенчались успехом из-за политики травли со стороны Израиля. Не удалось преодолеть кризис доверия между сторонами, и из-за продолжающихся попыток Израиля сорвать процесс не удалось достичь желаемого результата», — резюмировал лидер Турции.

Читайте материал: «Ставки запредельны: Трамп получил тайный доклад о высоких рисках в Иране».

