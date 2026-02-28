МИД Ирана опроверг гибель аятоллы и президента после ударов США и Израиля

Reuters позднее сообщил, что Хаменеи в момент ударов не было в Тегеране, он был перевезен в безопасное место. Однако на этом фоне израильские СМИ сообщили о возможной гибели верховного аятоллы Ирана. Во время атак, как утверждает The Times of Israel, ссылаясь на израильских чиновников, мог погибнуть командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Мохаммад Пакпур. Он возглавил КСИР после того, как в июне 2025 года Израиль ликвидировал его предшественника — Хосейна Салами.