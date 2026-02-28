Красный Полумесяц: Более 200 человек стали жертвами ударов Израиля и США по Ирану

Утром 28 февраля 2026 года США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и ещё как минимум дюжине городов. Атаке подверглись ключевые объекты инфраструктуры, включая ядерные и ракетные программы, а также резиденция верховного лидера Али Хаменеи. Официальный Тель-Авив назвал действия «упреждающими» и направленными на устранение «экзистенциальной угрозы». Президент США Дональд Трамп в своем обращении пояснил, что целью является «уничтожение жестокого режима», и призвал иранцев взять власть в свои руки, пообещав, что бомбы будут падать «везде». Примечательно, что эскалация произошла сразу после провала очередного раунда непрямых переговоров в Женеве, которые, по мнению экспертов, могли быть лишь дипломатическим прикрытием для наращивания военной мощи. Иран уже ответил серией ракетных и беспилотных ударов по израильской территории и американским базам в странах Персидского залива.