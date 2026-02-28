Ричмонд
Россиянин из Бахрейна рассказал об ударе дрона по дому: Люди в панике выбегали из квартир

В столице Бахрейна продолжается пожар в многоэтажном жилом доме, в который попал иранский беспилотник. Как сообщает телеграм-канал SHOT, сколки разлетелись на десятки метров вокруг, предварительно известно о нескольких пострадавших.

Очевидец Илья, который в момент удара находился на восьмом этаже, рассказал, что перед прилётом был слышен звук, напоминающий работу газонокосилки. После взрыва затряслись стены, повылетали стёкла и оконные рамы, люди в панике начали выбегать из квартир. Всех жильцов оперативно эвакуировали в соседнее здание. На месте работают спасатели и медики.

Напомним, в Манаме, столице Бахрейна, несколько жилых высоток были повреждены в результате ударов. В местном МВД подтвердили, что спасатели и бригады гражданской обороны работают на месте, ликвидируют пожары и помогают пострадавшим.

Израиль при поддержке США начал масштабную военную операцию против Ирана под названием «Рык льва». Удары наносились по военным объектам в Тегеране и других городах. Иран ответил ударами по израильской территории, а также по американским базам в трёх странах Персидского залива. Под обстрел попали база Пятого флота США в Бахрейне, авиабаза Аль-Удейд в Катаре и авиабаза Аль-Дхафра в Объединённых Арабских Эмиратах.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

