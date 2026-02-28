Россиянин из Бахрейна рассказал об ударе дрона по дому: Люди в панике выбегали из квартир

Израиль при поддержке США начал масштабную военную операцию против Ирана под названием «Рык льва». Удары наносились по военным объектам в Тегеране и других городах. Иран ответил ударами по израильской территории, а также по американским базам в трёх странах Персидского залива. Под обстрел попали база Пятого флота США в Бахрейне, авиабаза Аль-Удейд в Катаре и авиабаза Аль-Дхафра в Объединённых Арабских Эмиратах.