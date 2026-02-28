«Будем убивать друг друга»: Буданов* сделал заявление о России

По его словам, несмотря на скептические настроения в обществе, он верит в успех дипломатического процесса. «Сейчас параллельно с боевыми действиями идут мирные переговоры… И надеюсь, мы достигнем успеха. Это и будет нашей победой», — подчеркнул Буданов*, чьи слова приводит «РБК-Украина». Он также добавил, что Россия в ходе недавних раундов согласилась принять схему, при которой США предоставят Киеву гарантии безопасности, сопоставимые с 5-й статьей устава НАТО, но без прямого участия американских войск в боевых действиях.