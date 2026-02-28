Эрдоган разочарован ударами США и Израиля по Ирану

Утром 28 февраля 2026 года ситуация на Ближнем Востоке перешла в фазу полномасштабного военного конфликта. Израиль совместно с США нанёс удары по иранским военным объектам, в том числе в Тегеране, Исфахане и ряде других провинций. Причиной эскалации стали провал переговоров по ядерной программе в Женеве. По последним данным, в результате ударов погибли 201 человек, число пострадавших составляет 747. Как сообщил Иранский Красный Полумесяц, эти цифры являются промежуточными. Среди жертв также есть дети. Атака разрушила начальную школу для девочек в городе Минаб. Сообщалось о 160 погибших ученицах.