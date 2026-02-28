Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган разочарован ударами США и Израиля по Ирану

Турция крайне встревожена и разочарована ударами США и Израиля по Ирану. Свою позицию выразил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в Стамбуле, которое транслировало местное телевидение..

Источник: Life.ru

Эрдоган подчеркнул, что Турция прилагает все усилия для поддержания мира и стабильности в регионе и исламском мире. По его словам, Анкара крайне встревожена провокациями израильского премьера Биньямина Нетаньяху и атаками западных союзников на Иран.

Утром 28 февраля 2026 года ситуация на Ближнем Востоке перешла в фазу полномасштабного военного конфликта. Израиль совместно с США нанёс удары по иранским военным объектам, в том числе в Тегеране, Исфахане и ряде других провинций. Причиной эскалации стали провал переговоров по ядерной программе в Женеве. По последним данным, в результате ударов погибли 201 человек, число пострадавших составляет 747. Как сообщил Иранский Красный Полумесяц, эти цифры являются промежуточными. Среди жертв также есть дети. Атака разрушила начальную школу для девочек в городе Минаб. Сообщалось о 160 погибших ученицах.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше