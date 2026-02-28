Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон назвал цели США в Иране

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты избрали в качестве целей своих ударов по Ирану командные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС), средства ПВО, военные аэродромы, а также места запуска ракет и беспилотников. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Источник: AP 2024

«США и силы партнеров начали поражать цели в 01:15 по времени Восточного побережья США (09:15 мск — прим. ТАСС), — говорится в сообщении командования на его странице в социальной сети X. — Среди целей были командные пункты КСИР, иранские средства ПВО, места запуска дронов и ракет, а также военные аэродромы».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше