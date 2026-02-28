«США и силы партнеров начали поражать цели в 01:15 по времени Восточного побережья США (09:15 мск — прим. ТАСС), — говорится в сообщении командования на его странице в социальной сети X. — Среди целей были командные пункты КСИР, иранские средства ПВО, места запуска дронов и ракет, а также военные аэродромы».
Пентагон назвал цели США в Иране
НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты избрали в качестве целей своих ударов по Ирану командные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС), средства ПВО, военные аэродромы, а также места запуска ракет и беспилотников. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).