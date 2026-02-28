Ричмонд
Бывшие сторонники критикуют Трампа за удары по Ирану

Сторонники MAGA раскритиковали Дональда Трампа за начало военной операции против Ирана.

Сторонники MAGA раскритиковали Дональда Трампа за начало военной операции против Ирана. Так, экс-советник президента Майкл Флинн в соцсетях заявил, что решение о войне должно приниматься совместно с Конгрессом, а не быть исключительной прерогативой исполнительной власти.

Флинн напомнил о триллионах долларов и тысячах жизней, потерянных в Ираке и Афганистане. По его словам, затяжная война не отвечает интересам Америки, у которой хватает внутренних проблем. Он призвал вернуться к принципу «Америка прежде всего».

Бывший советник также обратил внимание на масштаб возможного конфликта.

«Для тех, кто не понимает масштабов проблемы, Иран в четыре раза больше Калифорнии, и в нём проживает более 90 миллионов человек. Несколько ударов и несколько дней не решат всех его проблем», — добавил Флинн.

Ранее операцию раскритиковала и бывшая трампистка Марджори Тейлор-Грин.

