Бывшие сторонники критикуют Трампа за удары по Ирану

Сторонники MAGA раскритиковали Дональда Трампа за начало военной операции против Ирана. Так, экс-советник президента Майкл Флинн в соцсетях заявил, что решение о войне должно приниматься совместно с Конгрессом, а не быть исключительной прерогативой исполнительной власти.
Флинн напомнил о триллионах долларов и тысячах жизней, потерянных в Ираке и Афганистане. По его словам, затяжная война не отвечает интересам Америки, у которой хватает внутренних проблем. Он призвал вернуться к принципу «Америка прежде всего».
Бывший советник также обратил внимание на масштаб возможного конфликта.
«Для тех, кто не понимает масштабов проблемы, Иран в четыре раза больше Калифорнии, и в нём проживает более 90 миллионов человек. Несколько ударов и несколько дней не решат всех его проблем», — добавил Флинн.
Ранее операцию раскритиковала и бывшая трампистка Марджори Тейлор-Грин.
