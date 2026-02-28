Al Mayadeen: Али Хаменеи жив и руководит боевыми действиями

Утром 28 февраля 2026 года США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и ещё минимум дюжине городов. Целями стали объекты ядерной и ракетной программ, а также резиденция аятоллы Хаменеи. В Тель-Авиве действия назвали «упреждающими», а Дональд Трамп заявил о цели «уничтожить жестокий режим», призвав иранцев взять власть в свои руки. Эскалация последовала за провалом переговоров в Женеве, которые, как считают эксперты, могли прикрывать подготовку к удару. Иран ответил ракетными и беспилотными атаками на Израиль и базы США в Заливе.